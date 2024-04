Tout ce qu'on y trouve plus des fleurs et des plants : Emmaüs Rodez organise sa vente de printemps ce samedi 20 avril

Y aura-t-il aussi du miel spécialement récolté par les compagnons ? C'est l'occasion d'aller vérifier, et de faire de bonnes affaires.

C’est un rendez-vous que les amis d’Emmaüs honorent depuis de nombreuses années : la vente à thème de printemps. Elle se tiendra cette année le samedi 20 avril et les semaines suivantes, en fonction des stocks restants. Comme nouveauté cette année : la vente de fleurs et de plants, de quoi colorer, agrémenter, fleurir… les balcons, jardins et potagers.

En plus de favoriser l’économie circulaire et solidaire, Emmaüs Rodez souhaite avoir une sensibilité à la biodiversité.

Déjà des compagnons s’initient à l’apiculture pendant leurs loisirs. Ils ont même fait une première récolte de miel en 2023. Cette première vente de fleurs et de plans s’inscrit, elle aussi, dans une dynamique de sensibilisation au respect de la nature et de sauvegarde des ressources de notre planète.

Équipements de la maison, outillage et bricolage seront les autres axes principaux de cette vente à thème, en plus, bien sûr, des rayons habituels spécialement achalandés pour l’occasion. "C’est le travail des compagnons qui nous permet de les accueillir dans de bonnes conditions grâce aux ventes que nous réalisons tout au long de l’année. Emmaüs ne demande et ne reçoit aucune subvention de fonctionnement : c’est la volonté de départ de l’Abbé Pierre, notre fondateur, ce que nous pérennisons volontiers : vivre de son travail est une des belles conditions favorisant la dignité humaine" explique Véronique Magnaux la directrice.