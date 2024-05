Aveyron : pour s’envoler vers Paris, les Lozériens font désormais escale à l’aéroport de Rodez !

Jusqu’à lors, la Lozère disposait d’une liaison aérienne vers Paris via l’aéroport du Puy-en-Velay. À cause de turbulences sur cette ligne, une navette est désormais proposée pour relier Mende à l’aéroport de Rodez.

Du rififi sur la ligne aérienne Le Puy-en-Velay – Paris sourit à l’aéroport de Rodez. Si jusque-là, les Lozériens se rendaient en navette jusqu’à Loudes en Haute-Loire pour s’envoler vers la capitale, ce n’est plus le cas depuis le 17 avril. En cause, un problème de rentabilité pointé du doigt par la compagnie aérienne Twin Jet, liée à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay via une délégation de service public (DSP), comme le rapporte l’Éveil de la Haute-Loire. Et depuis cette date, aucun avion ne décolle depuis Loudes.

Entre 500 et 800 voyageurs à l’année

Alors, les Lozériens, ne disposant pas d’aéroports sur leur territoire, ont fait le choix de l’Aveyron pour trouver une solution temporaire jusqu’au 31 août, comme l’a révélé Midi Libre. "C’est un besoin vital pour la Lozère. Pour ses chefs d’entreprise, élus ou personnels qui doivent à tout prix pouvoir faire l’aller-retour vers Paris dans la journée", explique Laurent Suau, maire de Mende. La liaison s’effectue donc désormais vers Salles-la-Source et l’aéroport de Rodez, par une navette au départ de la capitale du Gévaudan, financée par la Ville de Mende et mise en œuvre par la société Hugon tourisme. À l’année, celle-ci concerne entre 500 et 800 voyageurs lozériens.

Un choix naturel pour l’édile, qui s’explique par la relative proximité de Rodez, le trajet étant plus long de seulement 15 minutes. "Il y a une meilleure desserte également par rapport à ce que ce que l’on disposait en décollant du Puy", poursuit-il. Une différence est toutefois à noter pour les voyageurs, qui devront s’acquitter de 45 € pour payer leur trajet en navette, en plus de leur billet, auparavant, ce tarif était pris en charge par les collectivités.

Plus de 70 000 Aveyronnais s’envolent pour Paris

Côté Aveyronnais, la venue des voisins lozériens est en tout cas accueillie avec le plus grand sourire. "C’est une très belle nouvelle", se réjouit le directeur de l’aéroport de Rodez-Aveyron, Vincent Meneghetti. Un apport de voyageurs qui reste toutefois limité en termes de chiffres, entre 500 et 800 Lozériens empruntaient chaque année l’avion au départ de l’aéroport de Loudes-Le Puy, contre 73 000 voyageurs décollant du tarmac aveyronnais pour rejoindre Paris en 2022.

L’aéroport de Rodez en opération séduction

Mais chaque client accueilli est une victoire pour l’aéroport, qui à la manière de son homologue de Haute-Loire a récemment connu quelques turbulences. Si la compagnie aérienne Amelia est actuellement aux commandes de cette liaison, la solution trouvée en janvier dernier n’est que provisoire et fin août, cette offre devra être pérennisée. Un appel d’offres a été relancé par le syndicat mixte (Département, actionnaire à 70 %, Région Occitanie, Rodez Agglo et CCI) pour la période 2024-2028, mais à l’automne dernier, aucune compagnie aérienne ne s’était positionnée, sauf Chalair aviation, proposition retoquée par les décideurs locaux.

Alors, l’aéroport est en opération séduction, pour pourquoi pas prolonger le séjour des Lozériens en Aveyron au-delà du 31 août. "Forcément, on pense à la suite, s’ils veulent venir avec nous, pas de soucis !", confirme Vincent Meneghetti. Et c’est une idée qui sied au maire de Mende. "Je ne suis pas contre. J’avais d’ailleurs évoqué cette possibilité en 2016. Maintenant, nous sommes engagés pour encore six années dans une DSP avec Le Puy-en-Velay." Reste maintenant à savoir si ces deux aéroports pourront pérenniser leur situation, et lequel des deux conservera cette délégation venue de Mende.