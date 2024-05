Rodez : 75 coureurs sur le départ pour une "Color run" tout en couleurs et pour la bonne cause pour soutenir la SPA

Les recettes de cette Color run, organisée ce samedi 4 mai au haras, seront reversées à la SPA de Rodez.

Une explosion de couleurs pour la bonne cause. Ce samedi 4 mai dans l'après-midi, 75 coureurs se sont réunis au haras pour prendre part à une Color run. Un concept venu tout droit des Etats-Unis qui séduit, où à chaque kilomètre, les participants sont aspergés de poudre colorée. Mais celle-ci avait une symbolique plus forte. Puisque l’ensemble des inscrits, en obtenant leur dossard pour 10 €, reversaient directement cette somme à la SPA de Rodez.

Des coureurs de tous âges étaient au rendez-vous… Et même quelques chiens, invités avec grand plaisir à prendre part à cette course dédiée àleur cause. Centre Presse Aveyron - A. R.

Un geste naturel pour les organisatrices, Karine, Michèle, Véronique et Coraline, étudiantes sur le Piton en LP animateur qualité au Campus XIIe avenue à la CCI et très attachées à cette cause qui tient à cœur de nombreux jeunes. Preuve en est, la moyenne d’âge particulièrement basse des coureurs ayant pris part à l’événement.

75 participants

S’inscrivant dans le cadre d’un projet étudiant, cette Color run est en tout cas un succès selon les organisatrices. "On est très fières !", déclaraient-elles en guise de conclusion après la course. "Notre objectif, c’était de réunir 60 personnes, on l’a dépassé alors c’est positif", poursuivent-elles.

A la tête de ce projet, figurent quatre étudiantes, Karine, Michèle, Véronique et Coraline. Celles-ci suivent une licence professionnelle animateur qualité à Rodez au campus XIIe avenue de la CCI. Cette color runs’inscrit d’ailleurs dans le cadre de ce cursus. Centre Presse Aveyron - A. R.

C’est au sein du haras que les participants ont cheminé, réalisant deux tours pour une distance totale d’un peu moins de 5 km. Une manifestation avant tout festive, sans but affiché de compétition. Certains en ont même profité pour faire la course accompagnés par leur chien. Et la SPA, ayant répondu à l’appel, s’en réjouit. "C’est une idée originale, qui ne nous avait jamais été proposée, c’est super !", résume Mathilde, directrice de l’antenne ruthénoise. Une initiative à renouveler !