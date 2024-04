"400 ans de patrimoine en flammes" : les images du spectaculaire incendie de la vieille Bourse de Copenhague, la flèche s’effondre comme Notre-Dame

Un incendie ravage l’ancienne Bourse de Copenhague (Danemark), un bâtiment emblématique riche de 400 ans d’historique et qui abrite de nombreuses œuvres.

Le bâtiment historique de l’ancienne Bourse de Copenhague, datant du XVIIe siècle et actuellement en travaux, a pris feu mardi 16 avril 2024. Sa flèche emblématique s’est effondrée devant des Danois médusés.

"C’est notre Notre-Dame, c’est notre trésor national", a confié émue à l’AFP une riveraine, Elisabeth Moltke, 45 ans, venue assister au sinistre. Vers 7 h 30 locales (5 h 30 GMT), l’incendie s’est déclaré sous le toit, ont précisé à la presse les services de secours qui ont dépêché plus d’une centaine de pompiers sur place, tandis que la police bloquait des parties de la capitale à la circulation. De nombreux camions entourent l’édifice qui abrite aujourd’hui la Chambre de commerce danoise, à deux pas du Parlement et du siège du gouvernement.

Le feu ravage la Bourse de Copenhague. Solidarité avec nos amis danois, cinq ans après Notre-Dame avalée par les flammes.



Notre patrimoine \ud83c\uddea\ud83c\uddfa est un trésor. Grâce au génie de nos artisans et à la volonté du Président, Notre-Dame renaîtra. Je le souhaite de tout \u2665\ufe0f à la Bourse. pic.twitter.com/hqdA0BKwZW — Valérie Hayer (@ValerieHayer) April 16, 2024

L'incendie de l'ancienne Bourse de #Copenhague du XVIIe siècle.



Sa tour s'est effondrée. Le message est clair pour les initié pic.twitter.com/5gnafTs1ab — Laffranchi (@LibertoIl45023) April 16, 2024

"C’est un toit en cuivre, et il est tout simplement impossible d’y pénétrer", a dit à l’agence Ritzau le directeur des services de secours, Jakob Vedsted Andersen. "Le feu a donc eu tout le temps de s’intensifier et s’est propagé dans tout le bâtiment", a-t-il expliqué. Edifice incontournable de Copenhague, la vieille Bourse, qui abrite aussi une vaste collection d’œuvres art, était en cours de rénovation pour célébrer ses quatre siècles d’existence.

"Nous sommes face à un spectacle terrible"

"Images terribles (en provenance) de la Bourse ce matin. 400 ans de patrimoine culturel danois en flammes", a déploré sur le réseau social X le ministre de la Culture danois Jakob Engel-Schmidt.

Des forces de l’armée danoise, Den Kongelige Livgarde, ont aussi été dépêchées sur les lieux, notamment pour essayer de sauver des œuvres. "Nous sommes face à un spectacle terrible", a réagi la Chambre de commerce danoise Dansk Erhverv. "La Bourse est en feu. Il est demandé à chacun de rester à l’écart de la zone autour de Slotsholmen".

\ud83c\udde9\ud83c\uddf0 Danemark : incendie spectaculaire à la vieille Bourse de Copenhague où le bâtiment historique datant du XVIIe siècle et actuellement en travaux, a pris feu et sa flèche emblématique s'est effondrée #AFP pic.twitter.com/HCJfS2vFv9 — Agence France-Presse (@afpfr) April 16, 2024

Une journaliste de l’AFP sur place a vu la flèche de 54 mètres de haut du bâtiment s’écrouler dans les flammes. Beaucoup de Danois étaient en larmes face à cette dévastation. "Je n’ai pas les mots. C’est un bâtiment de 400 ans qui a survécu à tous les autres incendies qui ont ravagé Copenhague, c’est une perte terrible", s’est désolé un habitant, Carsten Rose Lundberg.

Ils bravent les flammes pour sauver des œuvres

"Nous travaillons actuellement d’arrache-pied pour sauver notre art historique de la Bourse", a indiqué la Chambre de Commerce. Plusieurs personnes ont été filmées et photographiées en train de sauver des œuvres, notamment un tableau représentant le bâtiment, selon des images du média danois DR et des photos de l’agence Ritzau.

"Comme il est touchant de voir comment les employés de Børsen, les bonnes personnes des services d’urgence et les habitants de Copenhague travaillent ensemble pour sauver les trésors artistiques et les images emblématiques du bâtiment en feu", a ajouté le ministre de la Culture. Commandée par le roi Christian IV, la Bourse de Copenhague a été construite entre 1619 et 1640, constituant l’un des édifices les plus anciens de la ville