Matisse, 15 ans, poignardé à mort à Châteauroux : motif, victime, suspect interpellé et placement de sa mère en garde à vue, le scénario de la rixe mortelle se précise

Selon une information de RMC, l’adolescent de 15 ans qui demeure le principal suspect soupçonné dans la rixe qui a conduit au décès de Matisse, après avoir été mortellement poignardé, à Châteauroux samedi 27 avril 2024, aurait agi par vengeance.

"La rixe s’est produite samedi 27 avril 2024 aux alentours de 18 h sur la voie publique, dans la commune de Châteauroux. La victime, Matisse, est décédée des suites de ses blessures dans la soirée", avait annoncé, dans un communiqué transmis dimanche 28 avril, la procureure de la République, Agnès Auboin.

Une vengeance comme motif ?

Si le motif de la rixe n’était pas connu ce lundi 29 avril 2024 matin, une source proche de l’enquête a assuré auprès de l’AFP que l’affaire "n’a rien à voir avec l’islamisme, il n’y a aucun caractère religieux". Selon une information de RMC, le mis en cause, aurait indiqué aux enquêteurs pendant sa garde à vue avoir agi par vengeance. Il aurait ainsi indiqué, selon une source proche du dossier, qu’il aurait été victime "de violences et d’insultes en raison de ses origines afghanes".

Qui est le suspect âgé de 15 ans ?

Interpellé environ deux heures après la bagarre, le suspect, âgé également de 15 ans et "d’origine afghane", toujours selon cette même source, a été placé en garde à vue.

Pourquoi la mère du suspect a été placée en garde à vue ?

Âgée de 37 ans, la mère de l’adolescent suspecté, sans aucun antécédent judiciaire, a également été placée en garde à vue car elle est soupçonnée "d’être impliquée dans les faits de violences survenus le 27 avril".

Que s’est-il passé ?

Sans antécédent judiciaire, l’adolescent poignardé, apprenti cuisinier et fils de restaurateur, était accompagné d’un ami, apprenti comme lui, au moment des faits. Toujours selon nos confrères, lors de sa garde à vue, le suspect aurait indiqué que la victime aurait asséné un coup de poing au visage de son présumé meurtrier après l’avoir insulté. Des indications corroborées par des témoins. Durant sa garde à vue, sa blessure au visage aurait aussi été confirmée.

Il serait alors ressorti de chez lui, armé d’un couteau, avant de poignarder mortellement Matisse.

Une enquête pour homicide volontaire a été confiée à la police judiciaire d’Orléans et au service départemental de police judiciaire du commissariat de Châteauroux et une autopsie de la victime a été ordonnée par le parquet.

Le mis en cause déjà connu des services de police

La procureure a précisé que deux procédures pénales concernaient l’auteur présumé de cet homicide, dont l’une pour des faits de vols aggravés avec violences. Il avait été mis en examen "pour des faits de nature correctionnelle" et placé sous contrôle judiciaire par un juge d’instruction le 22 avril, "seule mesure de sûreté prévue par le code de la Justice pénale des mineurs vu son âge, sans condamnation antérieure".

L’affaire Shemseddine encore dans les esprits

La mort de cet adolescent survient après plusieurs faits de violences entre jeunes qui ont fortement marqué l’opinion, et font notamment écho au passage à tabac mortel à Viry-Châtillon de Shemseddine, 15 ans, près de son collège. Et la mort de Philippe, 23 ans, à Grande-Synthe, dans le Nord, piégé et mortellement agressé par deux mineurs.