Matisse, poignardé à mort : "Je ne veux pas t'oublier", l'hommage d'une enseignante lors de la marche blanche qui a réuni entre 5 000 et 8 000 personnes

5 000 personnes ont défilé à cette marche en la mémoire de l'adolescent de 15 ans poignardé par un autre adolescent, le 27 avril à Châteauroux.



"Je ne veux pas t'oublier, et je ne veux pas... Je ne veux pas que tu sois mort pour rien. Alors je t'ai promis que chaque fois que je serai en colère contre quelqu'un, je penserai à toi, pour apaiser ma colère, et trouver des mots de paix. Parce que la violence, elle commence là" : une enseignante de Matisse, 15 ans, mort tué à coups de couteau par un garçon de son âge lors d'une rixe le 27 avril à Châteauroux, a témoigné ce samedi 4 mai lors de la marche blanche organisée à la mémoire de l'adolescent. Entre 5 000 personnes et 8 000 personnes y ont participé.

C'est la famille de Matisse qui a organisé elle-même cette marche. "On n'a pas voulu que ça parte en cacahuète et en cassage de vitrines ou en manifestation politique. Donc, on s'est dit qu'on allait le faire nous même et correctement, a déclaré son père Christophe (...) On veut une marche gentille, on veut quelque chose qui lui ressemble."

La famille de Matisse a pris la tête du cortège après avoir distribué des T-shirts ornés d'une loutre, rappelant le surnom de l'adolescent.

L'extrême droite tente de s'y inviter... même à Albi

Le père de Matisse avait déploré et craint les tentatives de récupération politique "de tous bords", notamment de l'extrême-droite (l'adolescent auteur des coups de couteau comme sa mère sont d'origine afghane en situation régulière), une extrême-droite qui a tenté de se mêler à la marche blanche, notamment le groupuscule d'ultradroite "Animus Fortis" qui ont déployé des banderoles "Justice pour Matisse" et "Français réveille-toi" devant l'hôtel de ville. Une action très rapide selon la préfecture, relate Midi Libre. Hormis cela, la marche blanche s'est déroulée dans le calme et l'émotion.

A Albi également, un rassemblement "en hommage à Matisse", organisé le groupuscule d’extrême droite Patria Albiges et qui devait se dérouler ce dimanche 5 mai, a été interdit par la préfecture du Tarn. Cette annonce de rassemblement avait entraîné une contre-manifestation pour le même jour, déclarée à la préfecture par la fédération syndicale unitaire (FSU) 81, très à gauche, rapporte La Dépêche du Midi.