Mort de Matisse : "Je ne veux pas qu’on s’approprie la mort de Matou, de quelque bord que ce soit", le père de l’adolescent prend la parole

Le père de Matisse s’est exprimé et a déploré les tentatives de récupération politique autour de la mort de son fils à Châteauroux.

Trois jours après le meurtre à Châteauroux (Indre) de Matisse, un adolescent de 15 ans, par un garçon de son âge, le père de la victime a accepté de témoigner dans la presse. Au micro de France 3, Christophe Marchais parle de son fils comme d’un "petit gamin super gentil" qui "aimait tout le monde".

La peine et la colère se traduisent dans les propos de ce père en deuil. "Même si c’était un gamin de 15 ans, y’a pas d’excuse pour ça. Retourner chez soi pour poignarder quelqu’un, en plus un copain avec qui on traîne depuis quelques semaines, c’est juste pas possible". De la colère également contre les tentatives de récupération politique à droite et à l’extrême-droite. "Je ne veux pas que les gens montent au créneau – on sait qui va le faire – parce que c’était un Afghan".

Le terme de "francocide" a notamment été employé par le chef du parti Reconquête, Eric Zemmour, quand Marine Le Pen (Rassemblement national) a dénoncé une "folle politique migratoire". Le père du jeune Matisse est clair : "Je ne veux pas que qui que ce soit s’approprie la mort de Matou, de quelque bord que ce soit. Il aimait tout le monde, je veux que tout le monde soit comme ça".

Sur RTL, Christophe Marchais a réitéré : "personne ne sait ce qu’il s’est passé, j’entends de tout et de rien, donc ne croyez pas ce qu’il se dit partout, attendez la fin de l’enquête".

\ud83d\udd34 Document #RTL



"Personne ne sait ce qu'il s'est passé. Il faut attendre la fin de l'enquête. Notre fils était un vrai gentil."



Le père de #Matisse, jeune adolescent poignardé à Châteauroux, témoigne au micro de @CPanvert dans #RTLBonsoir ! \u2935\ufe0f pic.twitter.com/UtSS9ZkMfY — RTL France (@RTLFrance) April 29, 2024

L’adolescent mis en examen et écroué

Lundi 29 avril 2024, l’adolescent de 15 ans qui a porté les coups de couteau à Matisse a été mis en examen pour meurtre, puis a été écroué. Sa mère âgée de 37 ans, soupçonnée d’avoir asséné des gifles à la victime, a été mise en examen pour violences volontaires sur personne vulnérable.

Les premiers éléments de l’enquête révèlent que les adolescents se connaissaient. Ils auraient échangé des insultes, samedi 27 avril, puis se seraient battus. Le meurtrier présumé est rentré chez lui pour récupérer un couteau, est revenu sur les lieux et a porté des coups. L’adolescent a pris la fuite, Matisse a succombé à ses blessures.