En images. Des pluies diluviennes provoquent un éboulement et le déraillement d’un TER près de Lyon, 160 passagers évacués

Dimanche 28 avril 2024, un TER circulant sur la ligne Givors-Lyon a heurté des cailloux sur la voie ferrée qui ont chuté d’une paroi en raison des très fortes pluies qui se sont abattues.

Un glissement de terrain engendré par des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région lyonnaise ce week-end des 27 et 28 avril 2024, a provoqué le déraillement d’un train qui circulait entre Millery et Grigny (Rhône), comme le rapporte Actu.fr.

Transbordement des passagers

Vue de la rame accidentée

Déraillement Firminy-Lyon@F3Rhone_Alpes pic.twitter.com/wA0tCUYtmB — Léo Chapuis (@leo_chapuis) April 28, 2024

160 passagers

Le train contenait 160 passagers à son bord. Fort heureusement, il n’y a eu aucun blessé. Toutefois, une femme enceinte a été prise en charge par les secours.

On sait que le déraillement a eu lieu aux alentours de 19 heures sur la ligne Givors-Lyon. "Le train, qui est resté debout, a été stoppé sur les voies de circulation après avoir heurté des cailloux qui ont glissé d’un talus", rapporte La Montagne citant l’AFP. "Cet affaissement est à mettre au compte des fortes pluies qui se sont abattues toute la journée sur la région".

Évacués par des bus

La rame accidentée et l’éboulement (\ud83d\udcf8 SNCF) pic.twitter.com/yKvzRWfnLE — Léo Chapuis (@leo_chapuis) April 28, 2024

Pompiers et agents de la SNCF ont été dépêchés sur place pour prendre en charge les passagers dans l’attente de leur transfert par l’intermédiaire de bus et de l’acheminement sur place d’eau et de plateaux-repas.

Pas moins de trente véhicules ont été dépêchés. C’est aux alentours que l’évacuation des passagers a pu être effectuée.

La ligne ferroviaire fermée jusqu’au 1er mai

La circulation des trains a été interrompue dans les deux sens de circulation. "Nous avons une pensée particulière pour les passagers du train, dont la plupart sont choqués", a réagit sur son profil Facebook Xavier Odo, le maire de Givry.

"La commune a déclenché son Plan communal de sauvegarde, et se tient prête à accueillir d’éventuels passagers. Les équipes municipales et les élus sont pleinement mobilisés en ces circonstances dramatiques".

Léo Chapuis, un journaliste de France 3 Rhône-Alpes se trouvait à bord du TER au moment de l’incident. Il a publié sur son compte Twitter plusieurs séquences de l’incident.