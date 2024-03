Depuis Rodez, le chef-d'œuvre de l’entreprise Vermorel pour reconstruire une statue de 2,60 m qui trônera sur la cathédrale Notre-Dame de Paris

Engagée depuis plus d’un an sur la restauration l’édifice parisien, l’entreprise aveyronnaise s’apprête à livrer son chef d’œuvre de toute cette phase de travaux. Une nouvelle statue de Saint-Martin, reconstruite à l’identique par un sculpteur de chez Vermorel, Nicolas Clerget.

Un véritable bijou. Depuis trois mois, Nicolas Clerget, chef d’atelier du pôle des sculptures au sein de l’entreprise Vermorel, s’affaire sur une tâche toute particulière. La reconstruction à l’identique de la statue de Saint-Martin en tenue d’apparat. Une œuvre en calcaire tendre de très exactement 2,57 m de haut et pesant environ 1,5 tonne.

Cette pièce, c’est en quelque sorte la cerise sur le gâteau pour l’entreprise basée face à l’aéroport de Rodez (commune de Salles-la-Source), qui travaille depuis le 4 janvier 2023 sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ravagée par un terrible incendie survenu le 15 avril 2019.

"La pièce maîtresse"

Jusque-là, la société aveyronnaise a réalisé diverses sculptures, pour ce chantier partagé avec l’Atelier Bouvier, concernant les pignons nord et sud du transept de l’édifice, sous l’égide de l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris, maître d’ouvrage. Mais de l’aveu de Quentin Muller, président de l’entreprise Vermorel, il s’agit là de "la pièce maîtresse".

Pour cause, un véritable travail d’orfèvre a été mené par Nicolas Clerget, sculpteur émérite. "Les flammes sont arrivées à quelques mètres de cette statue, ça l’a énormément fragilisée", raconte-t-il. Alors, il n’a pas fallu restaurer la pièce originale, datant du XIXe siècle, mais bien en créer une nouvelle à l’identique. Pour cela, le professionnel est parti d’un bloc de pierre de plus de 2,50 m de haut, d’abord dégrossi, avant petit à petit, d’avoir ce résultat si fin, où la pierre paraît semblable à un tissu.

"Notre mission, c’est de respecter l’original et de le reproduire, de la manière la plus proche qu’il soit possible", rappelle Quentin Muller. Alors un travail de minutie est réalisé, jusqu’à glisser volontairement un "coup d’outil", comme c’est prononcé dans le jargon, pour ne pas que le résultat soit trop lisse, ou trop parfait, si l’on peut dire.

"Une très belle reconnaissance"

Reste maintenant à poser une telle pièce. Elle sera conduite dans la nuit de ce mercredi 27 au jeudi 28 mars vers la capitale. Où, après quelques travaux de finition qui seront réalisés sur place, elle sera très prochainement installée sur la cathédrale.

"Pour nous, c’est une très belle reconnaissance de pouvoir participer à un tel chantier. Plus largement, ça l’est également pour nos métiers, se réjouit le dirigeant. Ce sont des petites mains qui viennent donner leur savoir-faire sur quelque chose de transcendant." Pour autant, l’aventure de Vermorel sur Notre-Dame n’est pas encore finie ! Un dernier lot a été récupéré par les Ruthénois, sur une activité de taille de pierres cette fois-ci, concernant des pinacles de 4 m de haut.

Ainsi, une sculpture aveyronnaise trônera tout en haut de Notre-Dame de Paris, l’un des bâtiments les plus symboliques du monde occidental.