Espalion. L’investissement des amis de Cohulet récompensé

La jeune association qui s’est attelée à la sauvegarde et à la remise en valeur de l’église champêtre de Cohulet se retrouve au palmarès du prix départemental de la mise en valeur du patrimoine initié par le Conseil Départemental.

Sur la commune de Bessuéjouls on va vite. Créée en août 2021, l’association de Sauvegarde du patrimoine de la paroisse de Cohulet, portée par Jeannette et Daniel Bonnaud (les deux seuls habitants à l’année du hameau) avec Marie-Odile Beffre à la trésorerie et Philippe Barthas au secrétariat (ensuite Sylvie Vassal et Alain Lucas ont étoffé le bureau) compte 150 adhérents et 35 donateurs. Après quelques mois d’études sous la houlette de Louis Causse, ancien architecte des Bâtiments de France, et les conseils d’Ulysse Lacombe, restaurateur en patrimoine, une poignée de bénévoles hypermotivés s’est lancée en juin 2022 dans l’immense chantier de la restauration de l’église désaffectée et en piteux état. Ceci avec le soutien de quelques artisans retraités apportant leur savoir-faire de professionnels.

Un chantier qui avance bien

Déjà le bilan 2023 faisait état du démontage et remontage du plancher du chœur (grâce aux poutres offertes par Michel Guiral), puis le débadigeonnage de la façade et de la voûte (grâce à l’échafaudage prêté par Olivier Prat), ensuite le rafraîchissement des draperies, de la litre et des peintures découvertes (grâce à Ulysse Lacombe aidé par Daniel Valdenaire) et enfin le démontage et la restauration du retable (grâce au châssis du tableau offert par Maurice Battut). À raison d’un atelier par semaine (voire deux à certaines périodes) les bénévoles, pilotés par Jeannette, ont démonté, dépoussiéré, traité les éléments faisant partie du retable. Avec patience et minutie, Ulysse, aidé par le duo des Daniel, a d’abord mis à jour puis rénové les magnifiques peintures de la nef. Il a ensuite fait les dernières retouches des éléments du retable avant de diriger son remontage. La dernière étape a été la fabrication à l’identique du tabernacle originel.

Une reconnaissance méritée

Après un peu plus d’un an de travaux, la restauration du chœur et de ses éléments remarquables, effectuée par une vingtaine de bénévoles sous la direction d’Ulysse Lacombe, était terminée. Le résultat est impressionnant et bien au-delà de ce qu’avait imaginé l’ensemble des membres de l’association. Cela a amené Louis Causse et Ulysse Lacombe à inciter l’association à postuler aux prix attribués par le Département visant à encourager les initiatives de restauration du patrimoine.

Ce dossier a retenu l’attention du jury qui lui a attribué le second prix de la catégorie Restauration au regard de la qualité du travail effectué. Un prix de 1 000 € particulièrement bienvenu pour abonder le budget alimenté par les cotisations, les dons, la subvention de la mairie et les manifestations festives organisées mais aussi reçu comme une belle reconnaissance et un encouragement par les bénévoles.

Depuis, l‘avancement des travaux a repris de plus belle.