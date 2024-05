Druelle Balsac. Un été animé au prieuré du Sauvage

Vingt-cinq membres de l’association "Les amis du prieuré" se sont retrouvés autour du vice-président Robert Teyssèdre pour planifier les manifestations et l’ouverture du site au public pour la saison touristique 2024 et aborder des projets évoqués lors de l’assemblée générale de février. L’ouverture au public, pour des visites libres et gratuites, aura lieu tous les dimanches après-midi de 14 heures à 18 h 30, du 12 mai au 15 septembre, les permanences seront assurées à tour de rôle par des bénévoles de l’association.

Les visiteurs pourront admirer trois expositions : plus de 60 photos qui retracent la restauration du Prieuré, une dizaine de maquettes de Pierre Douziech et 50 objets ayant une relation avec le vin ou la vigne. L’accueil de groupes pour des visites guidées et commentées de 1 h 30 environ, aura lieu uniquement sur rendez-vous (06 30 64 65 35) mini. 10 personnes, une participation de deux euros par visiteurs sera demandée.

Le 8 juin Christophe Ribeyre présentera en avant-première sa pièce de théâtre "L’ivresse du général", un dialogue entre Malraux et le général de Gaulle. Inscriptions au 06 30 64 65 35 ou robert.teyssedre@orange.fr

Deux concerts auront lieu en septembre, samedi 1er avec du Vivaldi et le 28 avec Fabrice Eulry. Le repas de l’association aura lieu samedi 29 juin autour d’un couscous, ce repas est ouvert aux adhérents, ainsi qu’à leur famille et amis, maximum 60 personnes (sur inscriptions) et à prix coûtant. Après le repas André Bernard relatera la construction du viaduc de Millau (20 ans cette année) avec de nombreuses images à l’appui.

Ouverture et animations pour les journées du patrimoine des 21 et 22 septembre. Comme traditionnellement, début octobre, un repas de fin de saison sera offert à tous ceux qui auront tenu les permanences d’été. Divers sujets furent abordés, la création d’un site internet, la création d’une adresse mail, la réfection de l’escalier menant à la salle du dortoir ou bien l’acquisition par la commune de 50 % des parts détenues par la SCI Palayret. La rencontre fut clôturée par le verre de l’amitié.