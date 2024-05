Espalion. Le conseil octroie 54 400 € de subventions

Les élus de la communauté de communes Comtal Lot et Truyère ont validé des aides pour différentes associations.

À cette occasion, les élus ont décidé d’attribuer un total de 54 400 € de subventions aux associations sportives, culturelles et traditionnelles de la région.

Les associations sportives en tête des subventions

Les associations sportives sont les principales bénéficiaires avec une enveloppe globale de 35 900 €, qui sera distribuée entre onze structures différentes.

L’International pétanque Espalion et l’Association sportive automobile Rouergue se verront chacune attribuer une subvention de 10 000 €.

Les passionnés de sports équestres et mécaniques ne sont pas oubliés. En effet, l’association des cavaliers du Causse recevra 1 500 €, tandis que le Moto club Villecomtal et le Moto club Lot et Truyère bénéficieront chacun d’une aide de 4 000 €.

Les amateurs de cyclisme et de sports d’hiver ne sont pas en reste, avec une subvention de 1 000 € pour le Vélo club espalionnais et de 1 800 € pour le Ski-club loisirs Bozouls Comtal Lot et Truyère. BozSport nature et Brappp Aveyron recevront chacun 300 €, tandis que l’Apéro trail Espalion et l’Écurie vallée d’Olt bénéficieront respectivement d’une aide de 1 000 € et 2 000 €.

Culture et tradition : 18 500 € de subventions

Les associations culturelles et traditionnelles bénéficieront quant à elles d’une enveloppe de 18 500 €. Tradition en Aubrac recevra la plus importante subvention avec 6 000 €, suivie de Vieilles bielles avec 4 000 €. La Foire aux chevaux et race Aubrac recevront respectivement 1 000 € et 2 000 €, tandis que le Salon des vins recevra 1 500 €. Enfin, Espalion expos recevra 4 000 €.

Nouveau délégué suppléant

Suite à la démission d’Éric Puntel du conseil municipal de la commune de Montrozier, Yves Castella a été élu délégué suppléant au Syndicat mixte Bassin du Viaur (SMBV) pour représenter la communauté de communes Comtal Lot et Truyère.

Autres points abordés

Les conseillers ont également approuvé l’adhésion à la centrale d’achat du Smica (Syndicat mixte pour la modernisation numérique) et l’Ingénierie informatique des collectivités et établissements publics adhérents). Cette adhésion permettra à la communauté de communes de bénéficier de tarifs préférentiels pour ses achats informatiques.

Un terrain à Montrozier pour la future station d’épuration

Les élus ont validé l’annexe financière de 1 601,68 € pour la création de l’Entente Bromme-Siniq-Goul, une entente intercommunautaire pour la gestion des milieux aquatiques.

Cette entente permettra de mettre en place un programme pluriannuel de gestion adapté aux spécificités du bassin hydrographique du Goul, de la Bromme et de son principal affluent le Siniq.