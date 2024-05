Espalion. Premier tour de phase finale sans encombre pour les cadets

Ils se sont imposés à domicile 31-15 face au Rugby club Mende Lozère en 16es de finale du championnat R2.

Les choses sérieuses commençaient samedi. Invaincus avec 14 victoires en 14 matches en phase régulière et classés numéro 1 d’Occitanie sur 74 clubs, les protégés de Jean-Daniel Trainini, d’Éric Aygalenq et de Philippe Gérard abordaient cette rencontre en restant humbles et appliqués. Si le début tonitruant des Lozériens leur permettait d’inscrire un premier essai par leur capitaine troisième ligne centre (5e) transformé, les Espalionnais allaient rapidement monter en puissance. Suite à un enchaînement des avants, un essai du demi de mêlée va permettre de revenir aussitôt au score (9e). Ensuite c’est en privant l’adversaire de ballon, grâce à une mêlée et une touche performantes et en pilonnant les avants adverses, qu’ils vont inscrire un second essai transformé lui aussi (14-7 à la 18e). Même si les visiteurs ne vont rien lâcher et essayer de relever le défi en inscrivant une pénalité (14-10 à la 22e), c’est sur un ballon de contre juste avant la mi-temps que les 3/4 espalionnais vont faire parler leur vitesse en marquant un essai de 60 mètres transformé (21-10) à la mi-temps.

Au retour de la pause, le jeu est une nouvelle fois équilibré pendant une dizaine de minutes sans évolution du score jusqu’à la 48e minute où le match s’emballe de nouveau. Le pack d’avants du RCENA après une "cocotte" va enfoncer le clou avec un essai qui ne sera pas transformé portant la marque à 26-10. Ensuite ce sera sur une relance après un coup de pied de dégagement de Mende que les 3/4 espalionnais vont s’illustrer une nouvelle fois avec un essai en bout de ligne et porter le score à 31 à 10 (58e). La ténacité des visiteurs sera récompensée à 3 minutes de la fin par un essai qui va ramener le score final à 31 à 15.

Reste aux Espalionnais à récupérer et bien préparer le prochain tour samedi prochain, toujours à domicile.