Espalion. Une conférence suivie par de nombreux seniors

Près de 70 personnes ont participé à la conférence organisée par le point info seniors de la communauté de communes sur le thème "anticiper et préparer la transmission de ses biens" et animée par un notaire. L’objectif était de permettre à chacun de pouvoir accéder à un premier niveau d’information dans le but d’identifier et comprendre les enjeux autour de la transmission de ses biens. C’est ainsi qu’ont été abordées des notions autour du régime matrimonial, des droits de succession, donation entre époux, donation simple, donation-partage, assurance vie… Ce sujet complexe a suscité de nombreuses questions, auxquelles l’intervenante a apporté des éclairages. Le point info seniors remercie la Chambre des notaires qui a permis la réalisation de cette action.