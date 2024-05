Camboulazet. Journée conférence sur les fours de verriers

Tout le monde dans le village de Noyès, commune de Camboulazet, se souvient de l’intéressante découverte effectuée de manière fortuite par Nicolas Ganier en arrangeant son tas de bois. Ce sont des indices récurrents qui ont éveillé sa curiosité.

D’aucuns auraient mis ces déchets au rebut et l’affaire en serait restée là, mais l’action citoyenne de M. Garnier en contactant la direction de l’archéologie de l’Aveyron a mené à cette opération de fouille dans le cadre de la convention annuelle entre l’État (Drac) et le département de l’Aveyron (direction de l’archéologie).

Désormais devenu un outil patrimonial de référence, le temps était venu d’y consacrer des rencontres découvertes d’importance, ce qui a été fait, samedi 4 mai, en présence de Nathalie Albinet de la Drac, Dominique Guibert historien et écrivain renommé, Jean Lachet maire de Camboulazet, Karine Clément présidente du Pays ségali et le principal intéressé Nicolas Garnier propriétaire des lieux.

Des conférences

À cette occasion un panneau explicatif a été inauguré grâce à la contribution d’Epage Viaur.

S’en sont suivies deux conférences qui ont captivé la centaine de personnes présentes. Désormais, il ne fait plus aucun doute que les familles Fontbonne et Bournhol ont retrouvé leurs appartenances et que la commune de Camboulazet possède un atout supplémentaire au village de Noyès.