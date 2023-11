Camboulazet. Le club de quilles prépare sa saison

Le club de quilles de Camboulazet a tenu son assemblée générale, au stade.

La saison sportive 2 024 s’annonce sous les meilleurs auspices puisque six nouveaux licenciés arrivent, portant l’effectif à 15 joueurs.

C’est une très belle occasion de redynamiser le club avec deux équipes engagées sur le secteur Ceor-Lagast ; les membres sont déjà à l’œuvre pour l’entretien du matériel, la recherche de budget… Il est à noter que le tant attendu repas "autour du canard" sera renouvelé en février 2024. Pensez à le prévoir dans vos agendas. Il ne reste donc plus qu’à attendre le retour des beaux jours pour retrouver les terrains. Le bureau et tous ses membres sont bien sûr disponibles pour toute question et le club prêt à accueillir des nouveaux licenciés. Quand la dynamique est là il faut savoir en profiter.