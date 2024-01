Camboulazet. La commune conserve son attractivité

C’est devant une belle assemblée de plus de cent personnes que s’est déroulée la traditionnelle cérémonie des vœux, en présence des représentants de la gendarmerie, du capitaine Maurel, chef de centre des secours de Baraqueville et des élus Karine Clément, présidente du Pays ségali, Virginie Firmin et Jacques Barbezange, conseillers départementaux.

Le maire et l’équipe municipale entament la seconde partie de leur mandature. C’est la période durant laquelle les projets se réaliseront comme la réfection de la toiture du bâtiment de la mairie, le city stade pour les jeunes et la mise en place des lots dans le nouveau lotissement Marty.

Ce fut aussi l’occasion d’accueillir les nouveaux habitants arrivés en 2023. Ce sont encore neuf nouvelles familles qui ont élu domicile à Camboulazet témoignant ainsi de l’attractivité de la commune.

Le dernier recensement (2023) montre que la population se maintient, elle est même en légère augmentation de 3%, soit 411 habitants en 2023, contre 398 en 2017.

Un bon signal pour l’avenir.