Camboulazet. Le sous-préfet Christophe Burbaud en visite sur la commune

Aux manettes depuis cinq mois déjà, le sous-préfet Christophe Burbaud s’est immergé, dans la commune de Camboulazet qui l’attendait avec impatience. La démarche ayant pour but de sensibiliser sur quelques projets qui comptent et qui malheureusement auraient besoin de quelques subventions. Accueilli par le maire Jean Lachet et des membres du conseil municipal l’édile a rappelé aux élus "qu’il sera toujours à leurs côtés, sur le territoire, pour les accompagner dans leurs projets". Après le visionnage d’une petite réalisation graphique, les demandes se sont précisées concernant les projets à réaliser : L’assainissement de Noyès, la réfection et isolation de la toiture de la mairie, l’urbanisation des "dents creuses", les équipements sportifs pour les jeunes ainsi qu’un local spécifique et dans d’autres domaines, l’encouragement à l’installation de nouveaux artisans ou entreprises, le développement de la vie sociale par l’aide aux associations, la mise à jour de l’opération "Cœur de village", la valorisation du patrimoine : histoire, circuits de randonnée, édifices et le reclassement de la voie communale entre Pruns et le Viaur (prolongement de la RD507 axe reliant Baraqueville à Cassagnes).