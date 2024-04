Visite de Gérald Darmanin en Aveyron : LFI dénonce "l’utilisation de moyens de l’État à des fins électorales"

En visite dans l’Aveyron ce jeudi 25 avril, Gérald Darmanin a alterné les costumes entre ministre de l’Intérieur la journée pour inaugurer notamment le nouveau commissariat de Rodez et soutien de Valérie Hayer, candidate Renaissance pour les prochaines élections européennes (9 juin), lors d’un meeting à Olemps en soirée.

Pour La France Insoumise, l’homme fort du gouvernement a ainsi "utilisé des moyens de l’État à des fins électorales". Le parti dénonce cela dans un communiqué de presse, ce vendredi 26 avril et demande au préfet de l’Aveyron "chargé de veiller au respect de la loi et des règles de financement des campagnes électorales à se saisir de ces questions et à faire les rappels à la loi nécessaires. La législation est très claire : il est interdit d’utiliser des moyens de l’État pour mener des actions de campagne électorale. Cela vaut autant pour le président de la République, un ministre, un député ou une collectivité territoriale."

Jean-François Rousset également visé

"Au lieu de donner des leçons de respect de la loi à tout le monde, nous invitons la macronie à s’appliquer à elle-même les principes républicains de séparation entre une campagne électorale et l’action publique de l’État", écrit encore la section aveyronnaise de LFI. Qui vise aussi dans son communiqué le député de la 3e circonscription, Jean-François Rousset. "Il a adressé un mail en tant que député à tous les élus de sa circonscription pour les inviter à la réunion électorale de Gérald Darmanin à Olemps. Nous avons également vu des maires, comme celui de Martrin, afficher l’invitation à cette réunion électorale de Renaissance au sein même de la mairie, ce qui est strictement interdit puisque les moyens d’une mairie ne peuvent en aucun cas être utilisés pour une campagne électorale."