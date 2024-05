Handball : Valentin Gouy, deuxième recrue du Roc

L’entente Rodez-Onet, qui devra remporter son ultime match de la saison pour monter en N1, vient d’annoncer l’arrivée de sa deuxième recrue pour la saison 2024-2025.

Mercredi 8 mai, et à peine quelques jours après avoir manqué une nouvelle fois l’occasion d’acter sa montée en N1 (défaite 40-29 chez son dauphin, Libourne), le Roc a officialisé sa deuxième recrue pour la saison 2024-2025. Il s’agit du gardien de 23 ans, Valentin Gouy (1,87 m, 81 kg).

Formé notamment à Saint-Raphaël, il officie depuis deux saisons sous les couleurs de Billère (Pyrénées-Atlantiques), en Proligue. Et depuis septembre, celui qui a porté le maillot de l’équipe de France U19, U20 et U21 a participé à 25 des 29 journées de D2 en tant que deuxième gardien. Côté stats, Gouy a signé 58 arrêts (sur 226 tirs) et joué 3 h 54 (sur 12 h 30 de jeu). Et avant de rejoindre Billère, le portier évoluait avec l’équipe réserve de Cesson-Rennes, en Nationale 1.

E il y a une semaine, le club ruthéno-castonétois a annoncé l’arrivée de l’arrière polyvalent Mathéo Molon, en provenance de Gien (Loiret, N1).