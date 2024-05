Espalion. Le Département et la Ville ratifient leur partenariat

La commune d’Espalion et le Département ont signé un contrat de partenariat dans la salle du conseil de l’Hôtel de ville.

Le contrat de projets Aveyron territoires (CPAT) vise à renforcer la collaboration entre la municipalité et le Département sur des projets d’intérêt communal. Lors de la signature officielle, Éric Picard, maire d’Espalion, Arnaud Viala, président du conseil départemental, et Jean-Claude Anglars, sénateur et conseiller départemental du canton, se sont tour à tour réjouis de ce partenariat. Ce contrat est fondé sur la volonté de travailler ensemble sur des projets qui contribueront au développement et à l’attractivité de la commune.

Un acteur majeur à Espalion

Arnaud Viala a rappelé que le Département était fortement implanté à Espalion sous forme humaine grâce à des agents à demeure ; sous forme patrimoniale avec plusieurs bâtiments qui lui appartiennent et un linéaire de voirie important ; par la solidarité avec le financement de diverses prestations et par l’action sociale mais aussi par le financement d’infrastructures comme le déploiement du très haut débit. Il a également souligné les nombreuses actions soutenues à Espalion par le Département dans tous les champs artistiques et culturels.

Un outil de partenariat

Dans le cadre de son projet "l’AveyrOn se bouge", le Département de l’Aveyron renforce son engagement pour le développement des territoires aveyronnais. Pour cela, il propose le CPAT, un outil de partenariat visant à accompagner les communes et intercommunalités dans la réalisation de leurs projets. Grâce à ses compétences, son offre d’ingénierie territoriale et ses dispositifs de soutien aux investissements structurants, le Département souhaite contribuer à l’équilibre et à la cohésion sociale des territoires en étant un acteur majeur de l’aménagement du territoire.

Les projets phares du CPAT à Espalion

Sébastien Durand, référent technique du Département auprès de la commune d’Espalion, a énuméré les opérations inscrites dans le CPAT. Parmi les projets phares, on peut citer la modernisation du musée du scaphandre et la restructuration de l’offre muséographique départementale, la restauration et l’animation du château de Calmont d’Olt, la réhabilitation de l’ancienne gare pour accueillir des associations, la rénovation de la chaussée du moulin pour préserver le miroir d’eau du pont vieux, et l’aménagement des espaces publics du bourg centre.

Le Département accompagnera également la commune dans l’amélioration de la sécurité routière, le développement des mobilités douces et la création d’un espace pour les adolescents. La restructuration du Village vacances et la remise à niveau du camping municipal "Roc de l’Arche" sont aussi des priorités pour renforcer l’attractivité touristique du Nord-Aveyron.

Enfin, la mise en valeur du patrimoine avec la modernisation de l’éclairage de plusieurs monuments, la construction d’un espace ados et d’un pumptrack, la création d’un nouveau stade de rugby, la rénovation du centre Francis-Poulenc et de la piscine municipale sont également prévus.

Ce partenariat entre la commune d’Espalion et le Département promet de nombreux projets culturels et touristiques jusqu’en 2026, contribuant ainsi au développement et à l’attractivité de la commune.