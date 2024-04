Quilles de huit : en Excellence, la valse des coéquipiers

Dans la plus haute division du championnat, chez les femmes comme chez les hommes, de nouvelles têtes ont été aperçues sur les terrains lors de la première manche, dimanche 21 avril. L’occasion de faire un tour des changements.

Une vice-championne de France par équipes avec celle en individuel

Dimanche 21 avril à Sénergues, en plus des montées d’Honneur, plusieurs doublettes affichaient des changements en Excellence féminine.

À commencer par celle qui a été sacrée championne de l’Aveyron en juin et vice-championne du “France”. Car Alexia Calviac, qui possède d’ailleurs cinq titres départementaux avec Marion Béteille, est tenue éloignée des terrains par une rupture des ligaments croisés d’un genou. Et ce n’est autre que Fanny Chayrigues, couronnée championne de France à Montpellier, qui la remplace. La doublette dans laquelle évoluait cette dernière est désormais au nom de Margot Issanchou, qui fait équipe avec Julia Durand.

Ophélie Volte, ici avec sa tenue de championne de France ado, retrouve le club de Saint-Christophe et joue avec sa sœur, Estelle. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Du côté de Saint-Christophe, le duo des sœurs Volte s’est reformé, avec le retour dans son club de formation d’Ophélie, après deux saisons en ado à Luc. Eléana Rouquette, championne de France 2022 et coéquipière d’Estelle Volte la saison passée, joue en Promotion.

Il y a aussi eu du changement à Saint-Amans. Pauline et Delphine Roux, pensionnaires d’Honneur en 2023, ont échangé de division avec le tandem Caroline Joulia-Béatrice Ginisty. Alors qu’à Campuac, Vanessa Gros et Angeline Feral ont pris la suite de Sandra Chelda et Camille Hequet.

Trois changements de maillot chez les hommes

En Excellence masculine, la valse des coéquipiers a même vu plus de changements que chez les femmes. D’abord avec un petit mercato entre les clubs. Comme celui de Julien Clamens, qui était à Inières l’an passé et a revêtu le maillot de Colombiès pour monter une équipe avec Hugo Bastard et Quentin Souyri (Promotion), aux côtés de David Antoine. À Espalion, la quadrette Septfonds a vu Kevin Chassaly (Saint-Geniez, Essor) descendre le Lot et remplacer Fabien Druot. Tandis qu’à Cransac-Auzits, Thierry Blanc (Baraqueville, Honneur) succède à Francis Cabrol.

Kevin Chassly, licencié à Saint-Geniez depuis 2013, a rejoint Espalion et sa quadrette d’Excellence. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Sur les autres terrains, les mouvements ont été opérés à l’intérieur des clubs. Après le départ de Julien Clamens, Audric Laporte, qui était dans l’autre équipe d’Excellence d’Inières, a rejoint celle de Pradalier. Dans la deuxième quadrette orange et noir, Elian Vigouroux est descendu en Promotion, tandis que Didier Bayol et Etienne Hot sont montés (1re série et Promotion).

Toujours dans les ascensions, le Primaubois Mathys Teyssier, qui se lance dans sa première saison senior après avoir été surclassé et terminé en tête de l’Essor C, remplace Jean-Pierre Lavergne au sein de l’équipe Fabre. À Olemps et après un an sans jouer, Guillaume Flottes a retrouvé l’Excellence, et Benoît Volte a rallié l’équipe d’Honneur. Même trajet à Bozouls pour Jean-Baptiste Mouysset, qui est remplacé par Alexis Farrenq (Honneur).

Mathys Teyssier (La Primaube) qui, après avoir participé à faire monter la quadrette Bauguil d’Essor en Promotion, en étant surclassé chez les seniors, a rejoint l’équipe d’Excellence cette saison menée par Lionel Fabre, remplaçant Jean-Pierre Lavergne. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Enfin, du côté des promus saint-christophorois, David Noyé et Simon Mouillaud (Essor) relaient les départs de Bruno Mouillaud (Montpellier) et Jérôme Foulquier (Lunel, Honneur).