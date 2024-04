Sainte-Radegonde. Le club de country fête ses 20 ans samedi

En 2004, une nouvelle association est créée autour de la danse country. Elle a été baptisée Noryeva Causs’Country et son premier président fut Loïc Gibon. Un petit groupe de danseurs se retrouvait toutes les fins de semaine pour s’initier aux chorégraphies. Petit à petit le club s’est étoffé et les danseurs se retrouvent le jeudi soir dans la salle du champ du Moulin dont 5 qui n’ont pas lâché depuis le début. Bernard Canitrot a succédé à Loïc et depuis 8 ans c’est Ricou Benoît qui a pris la suite. L’association se porte toujours aussi bien, avec un état d’esprit irréprochable où les mots d’ordre sont convivialité, amitié et plaisir. Un vent d’Ouest américain va souffler sur la commune le samedi 27 avril car Noryeva a choisi de fêter ce samedi, ses 20 ans d’existence. À partir de 14 h 30 : balade à moto, expo de voitures anciennes avec la participation des Calandres du Monastère, boutique, karaoké et de nombreuses surprises. À 18 h 30 apéritif concert animé par La Déryves ; à 20 heures repas puis place à une grande soirée-concert country et rock avec les Sailor Step. Les réservations pour le repas sont prises au 0670007090 ou henri.benoit8@wanadoo.fr