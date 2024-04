Sainte-Radegonde. Cirque et gourmandises au centre de loisirs

Toujours sous la houlette d’Arthur et ses dévoués animateurs BAFA, les vacances battent leur plein au centre de loisirs. Après une premier semaine très gourmande (réalisation de sucreries, donuts, carnet de recettes) avec le film "Willy Wonka" (autre version de Charlie et la chocolaterie) en point d’orgue, place cette semaine à une initiation au cirque et à sa magie. Confection de chaussures de clown, apprentissage de la jonglerie... et grand jeu autour du thème du cirque. De quoi meubler gaiement ces vacances dans l’apprentissage du "vivre ensemble" et ce malgré une météo fort capricieuse.