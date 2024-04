"Désamorcer les peurs des parents à propos du numérique" : Yann Leroux, psychologue clinicien et spécialiste des jeux vidéo, en conférence à Rodez ce 30 avril

Mardi 30 avril 2024, à 20 h 30, Yann Leroux animera une conférence "L’influenceur, le psychologue et l’enfant" aux Archives départementale à Rodez. Le tout est organisé par l’association Udaf, Union départementale des associations familiales.

L’Udaf invite Yann Leroux, psychologue clinicien, psychanalyste et spécialiste des jeux vidéo, pour une conférence sur le thème "L’influenceur, le psychologue et l’enfant".

Le grand public, les professeurs et les familles sont conviés autour de ce sujet d’actualité. "Le but est de désamorcer les peurs et les craintes des parents à propos du numérique", explique Isabelle Roche, responsable de l’action familiale. Depuis 2019, l’association met en place des actions dans le milieu du numérique et cette année elle a choisi de faire appel à Yann Leroux.

"Une approche thérapeutique avec le public"

"Avec son expérience, il saura avoir une approche thérapeutique avec le public". Durant et après cette présentation, le public aura l’opportunité d’échanger avec le conférencier pendant une quarantaine de minutes. Une manière de rendre la conférence plus vivante et plus engagée.

L’Udaf aborde différents sujets comme la parentalité, l’habitat ou bien le numérique grâce à des actions spécifiques et des actions d’information. Elle encadre environ quatre conférences par an, animées par de nombreux professionnels.