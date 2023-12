"Il s'agit d'une escroquerie" : à l'approche de Noël, la SNCF alerte sur une arnaque et appelle à la prudence

Alors que les fêtes de Noël approchent, des escroqueries pullulent, notamment sur les réseaux sociaux. La SNCF a appelé à la prudence face à une arnaque... qui la concerne.

Les fêtes de Noël approchent, et c'est souvent l'occasion de faire de très bonnes affaires. Sauf que certaines sont bien trop belles pour être vraies... la SNCF en a fait les frais. Et a appelé à la prudence.

Un an de voyage gratuit

L'offre est alléchante. Très alléchante même : via la messagerie WhatsApp, elle est nommée "Joyeux voyage et meilleurs vœux", et propose à "1 000 chanceux" un sacré lot. Un an de voyages gratuits ! Il suffit de participer à un concours pour y parvenir. En cliquant sur un lien.

"Il s'agit d'une escroquerie"

Dès le 17 décembre, la SNCF a pris la parole, sur son compte Twitter officiel. Et a mis les choses au clair, parlant d'un "faux-jeu concours" qui "circule actuellement sur différents médias sociaux". Le service l'affirme et le certifie : "Il s'agit d'une escroquerie. Nous vous recommandons de ne pas ouvrir le lien et de ne pas le diffuser autour de vous. Merci de votre vigilance".

\u26a0\ufe0fUn faux jeu-concours intitulé "Joyeux voyage et meilleurs vœux" circule actuellement sur différents médias sociaux. Il s'agit d'une escroquerie. Nous vous recommandons de ne pas ouvrir le lien et de ne pas le diffuser autour de vous. Merci de votre vigilance. — SNCF Voyageurs (@SNCFVoyageurs) December 17, 2023

Se méfier de l'URL

L'URL mentionnée dans l'escroquerie n'est pas celle du site officiel, puisqu'il s'agit de sncf.com@wpme.cc. C'est d'ailleurs le point sur lequel il faut se focaliser lorsqu'un utilisateur reçoit ce genre d'offre, d'autant plus quand elle est extrêmement attractive, comme c'est le cas pour la SNCF. Si le lien qui vous est communiqué n'est pas l'officiel, il y a de très fortes chances que cela soit une arnaque.

Les conséquences peuvent être graves

Se méfier des escroqueries qui sévissent, notamment lors des fêtes de fin d'année, est crucial. Ces techniques dites de "phishing" (hameçonnage, en français), permettent aux arnaqueurs de mettre la main sur les données personnelles et/ou bancaires de ses victimes. Il faut donc redoubler de prudence pour ne pas tomber dans un piège qui peut coûter très, très cher.