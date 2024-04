"LA RSE, c'est notre ligne de conduite" : chez Boissière & fils, à Saint-Beauzély, on prône la construction durable, le bien-être au travail et la relève de demain

L’entreprise spécialisée dans la menuiserie, la charpente et l’ossature bois, installée sur les hauteurs de Saint-Beauzély est engagée dans une démarche RSE depuis plus de dix ans. Une stratégie qui paye.

Chez les Boissière, la passion du bois se partage, fruit du hasard, non seulement dans le nom de famille mais aussi de père en fils. C’est en 1982 que Pierre-Marie décide de créer son entreprise de menuiserie et d’ameublement.

Le bois, c'est le leitmotiv de l'entreprise. Photo - Boissière & fils

"Dans le même temps, mes grands-parents construisent un chalet bois entièrement autonome à Estalane, sur le plateau du Lévézou. J’ai ainsi grandi au pays des Grands Causses, ce territoire majestueux et oxygénant. Sportif par nature, j’en connais les paysages, les sentiers, les bois », explique Frédéric, le fils de Pierre-Marie, qui a repris le flambeau. De là vient mon engagement en faveur d’un habitat sain, bioclimatique et respectueux de l’environnement".

Semaine de quatre jours, confort

En 2004, père et fils fondent d’ailleurs l’entité Boissière & fils. "Mon mari baigne dans le bois depuis qu’il est tout petit", précise Marie, l’épouse de Frédéric, qui, en 2006, a rejoint l’aventure. "Au départ, c’était une entreprise de menuiserie. Quand mon mari l’a rejointe, il a développé la partie ossature bois".

En 2005, Boissière & fils signe sa première maison ossature bois, à La Cresse, un modèle précurseur dans la région. Grâce à sa diversification, la société ne va cesser de grossir passant de cinq salariés en 2005 à une vingtaine en 2012 pour atteindre quarante collaborateurs cette année. En 2023, les Boissière décident d’opérer un nouveau virage en agrandissant leurs ateliers afin de croître leurs activités. Le tout dans une démarche éco-responsable. Et de responsabilité sociétale.

40 collaborateurs

"Nous n’avons pas attendu 2024 pour axer notre développement et notre évolution dans le domaine de la RSE", insiste Marie Boissière. Premier engagement de taille pour l’entreprise, le bien-être de ses salariés. "Dès 2012, nous avons mis en place la semaine de quatre jours pour le confort de travail de nos équipes. À l’époque, il y avait peu d’entreprises qui adaptaient ce mode de fonctionnement, détaille Marie. On a aussi instauré la mutuelle, avec la prise en charge à 60 % par l’entreprise. Puis, le plan épargne, les chèques vacances. On a fait ce choix d’investir dans des avantages sociaux afin de pouvoir fidéliser nos salariés comme s’ils travaillaient dans un grand groupe".

Du bois exclusivement français du grand Sud

Deuxième engagement de taille en matière de RSE pour Boissière & fils, le développement durable. Déjà, au niveau des matériaux utilisés. Avec pour valeur, le circuit court. "Nous utilisons des bois issus du grand Sud-Ouest, on ne travaille pas avec des bois de pays étrangers". Nous sommes toujours en 2012, Frédéric et Marie Boissière lancent leur première centrale photovoltaïque profitant du déménagement de l’entreprise sur les hauteurs de la zone artisanale des Clapassous, toujours à Saint-Beauzély. "On travaillait déjà sur la maison basse consommation. Le projet photovoltaïque sur nos ateliers était en lien avec nos projets de construction pour aller chercher de la performance énergétique sur nos bâtiments de fabrication".

C’est dans cette optique d’amélioration de confort, de réorganisation de l’outil de travail et de capacité de production, que le couple prend la décision de pousser les murs fin 2022.

Recyclage et revalorisation des déchets

"A la sortie du Covid, on s’est rendu compte que c’était encore plus important pour nos équipes". Un nouveau bâtiment de 1 600 m2 est donc sorti de terre en 2023 "avec 250 m2 de bureau d’études neuf. Et avec pour objectif de scinder les activités menuiserie (parquets, escaliers, fenêtres, portes, volets en alu, PVC, bois…) et ossature bois (maison d’habitation, extension, pergola, terrasse, tour de piscine, charpente traditionnelle…) » Le tout complété par une nouvelle ligne de fabrication. Soit un total de 3 600 m2. « On a donc doublé notre surface de production".

Un nouveau bâtiment et une nouvelle ligne de fabrication

En 2023, l'entreprise s'est agrandit avec un nouveau bâtiment qui a permis de scinder les deux activités. Photo - Boissière & fils

Les époux Boissière voient déjà encore plus loin avec une nouvelle centrale photovoltaïque qui sera installée sur la partie nouvelle du bâtiment. "On sera là dans un système d’achat et de revente. L’enjeu est d’être en totale autonomie afin de limiter l’impact sur les clients en augmentant les prix". Autre engagement éco-responsable, l’ensemble des déchets produits sont collectés, recyclés ou valorisés. "On recycle aussi tout ce qui est bois. Une partie de nos menuiseries sont renvoyées à notre fournisseur afin d’être démantelées et revalorisées en meubles. » Même scénario pour les bois qui sont utilisés pour chauffer les ateliers et permettre d’être "autonome en chauffage".

Former la relève de demain

Autre engagement RSE, former la relève de demain en transmettant le savoir-faire artisanal. Chez Boissière & fils, on recrute en permanence trois à quatre apprentis, "du CAP charpente menuisier à l’ingénieur structure bois. Notre démarche RSE, elle passe aussi par là avec pour ambition d’accompagner la main-d’œuvre de demain. C’est notre rôle de chefs d’entreprise", précise encore Marie.

Frédéric Boissière a repris l'entreprise familiale avec son épouse, Marie. Photo - Boissière & fils

Ce qui permet de remédier à la problématique des difficultés de recrutement. En 2024, l’entreprise est en train de former un ingénieur structure bois, un CAP charpente, deux licences en construction bois. En termes d’innovation, les époux Boissière ont recruté une stagiaire en Master 2 de psychologie sociale au travail. Toujours, avec en ligne de mire, l’amélioration des conditions de travail.