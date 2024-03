VIDEO. "Nous sommes passés de 17 à 390 sociétaires" en cinq ans, comment EnerCOA fait gagner Ouest Aveyron en autonomie énergétique

A Villefranche-de-Rouergue, Michel Calvet, administrateur d'EnerCOA et Michel Delpech, président d'EnerCOA et de la communauté de communes Ouest Aveyron, retracent l'histoire de la première coopérative de développement des énergies renouvelables de l'Aveyron.

À Villefranche-de-Rouergue, EnerCOA, la première société coopérative d’intérêt collective de l’Aveyron, a vu le jour le 15 novembre 2019. Une société, visant à développer les énergies renouvelables sur son territoire et à réduire les consommations, à l'initiative de la communauté de communes Ouest Aveyron.

Neuf bâtiments publics et une quarantaine d'individuels équipés

La société accompagne entreprises, collectivités et particuliers dans la transition énergétique. À ce jour, neuf bâtiments publics ont été équipés de panneaux photovoltaïques, ainsi qu'une quarantaine de maisons individuelles.

Un projet de réseau de chaleur et un parking communautaire

Projets de réseau de chaleur à Najac et d'un parking communautaire dans la zone de la Glèbes qui sera orné de 10 500 m2 de panneaux photovoltaïques, Michel Calvet, administrateur d'EnerCOA et Michel Delpech, président d'EnerCOA et de la communauté de communes Ouest Aveyron, racontent, face caméra, les projets à venir d'EnerCOA. Une coopérative qui n'en est qu'à ses débuts.

