Villefranche-de-Rouergue. Les U16 en barrages

En terminant 4éme de leur poule à l’issue de la phase qualificative, les U16 de l’Avenir ont obtenu le droit de disputer les battages du championnat d’Occitanie. Ils se déplacent dans le Tarn pour affronter leurs homologues de Montredon-Labessonnié qui ont aussi terminé 4e de leur poule. Un déplacement difficile car le club de Montredon, sous la houlette de David Loubet, est réputé pour la qualité de sa formation.

Jouer le coup à fond

La saison dernière les Aveyronnais ont disputé la finale du championnat d’Occitanie à X, aussi en début de saison, la qualification était l’objectif annoncé, nous y voilà et une chance comme celle-là ne se galvaude pas. Si l’avantage d’évoluer à domicile devant ses supporters est indéniable pour Montredon, les visiteurs seront libérés du poids de la pression. En raison du caractère particulier de ces matches de phases finales à élimination directe, ce n’est pas toujours la meilleure formation qui s’impose mais celle qui supporte le plus la pression et qui possède les vertus essentielles au rugby : le combat, l’envie, le réalisme et la discipline.

Une victoire c’est l’exploit, une défaite la logique. Jouer le coup à fond est une évidence pour ne pas avoir de regrets. Pas de doutes, les responsables Gérald Combes, Alexandre Audemar, Cédric Gonzalez et Geoffrey Savignac sauront motiver leurs troupes pour passer ce tour.