"Des tissus bio certifiés à base de coton biologique" : avec "Elle Virevolte", Virginie Cantagrel fabrique des accessoires "responsables" et made in Aveyron

"Elle Virevolte" est née de l’envie d’une maman de dessiner et créer des vêtements uniques pour ses filles. Depuis, Virginie Cantagrel confectionne des bandeaux et autres créations en tissus bios.

Le label Fabriqué en Aveyron garanti la provenance et l’origine des produits ainsi qu’une transformation des produits sur le département. Et il colle parfaitement à la peau de Virginie Cantagrel, artisan couturière. L’Aveyronnaise de 43 ans, installée à Bezonnes (commune de Rodelle), confectionne des bandeaux, son produit phare, mais aussi des accessoires comme des éventais, le tout avec du coton 100 % bio.

Des matières responsables

Son entreprise, "Elle Virevolte", est née en 2019. de l’envie de cette maman, aujourd’hui de trois enfants, "de dessiner et créer des vêtements uniques pour mes deux filles", explique-t-elle. Avec, dans un coin de sa tête, le souhait "de trouver des matières responsables, écologiques et éthiques". Aussi, parce que Virginie a cette fibre environnementale qui lui tient à cœur. "J’y suis sensible mais j’ai aussi ma nièce qui a une peau très fragile avec le besoin d’utiliser une lessive spéciale. En me documentant, je me suis rendu compte que le tissu bio était beaucoup mieux pour la peau." Elle a fini par trouver les tissus qui lui correspondaient.

"Des tissus bios certifiés GOTS qui sont à base de coton biologique. La fibre de coton biologique est plus douce, plus souple, plus épaisse et non allergène. Pour finir de me convaincre, j’ai découvert qu’ils sont aussi éthiques car ce label encadre le travail des producteurs, leurs conditions de travail et de rémunération", détaille la créatrice aveyronnaise.

L’envie est là, les idées aussi. Le plus dur, trouver le tissu. On le sait, le coton n’est pas une matière facile à trouver, encore moins en France. Toutefois, Virginie, très soucieuse du choix de ses fournisseurs, se tourne d’abord vers l’Allemagne et la Finlande, car ces pays sont en avance sur les questions écologiques ". Et de reprendre : "Cela a beaucoup évolué, heureusement, et aujourd’hui, je trouve de plus en plus de fournisseurs en France."

Diplômée d’une école de gestion et de commerce, l’Aveyronnaise, la créatrice s’est, au début, de son aventure entrepreneuriale, lancée dans la confection de robes et de jupes. Puis, "petit à petit, je me suis plutôt lancée vers les accessoires car je trouvais leur création plus agréable. L’été, dernier, je me suis lancée dans les éventails, et cela a énormément marché."

"Je me suis mise à coudre il y a quelques années"

" Je me suis mise à coudre il y a quelques années car j’aime les activités manuelles et l’occasion s’est présentée de prendre des cours avec des copines, raconte la pétillante et souriante jeune femme fourmille de projets. "Je vais bientôt commercialiser des lampes. Je fais les abat-jour en tissu et les pieds en métal car mon père est retraité forgeron. Je suis souvent allée dans son atelier et j’avais très envie de mêler le tissu et le fer."

"Elle Virevolte" expose ses produits dans une quinzaine de boutiques en France et bien sûr en Aveyron, à Bozouls ("L’Épicerie du Trou"), à Saint-Geniez ("Arti’sens"), à Salles-la-Source ("L’Atelier"), à Aubrac ("L’Estive d’Aubrac", à Sauveterre-de-Rouergue (salon de coiffure Laetitia Cazals).