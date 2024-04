Rodelle. Une belle 8e édition d’ékip trail

Cette année, les bénévoles de l’équipe trail autour de Nicolas Cantagrel ont innové pour cette matinée sportive.

Un parcours sous forme de course individuel ou en équipe avec un départ sur la place de l’église de Rodelle pour une arrivée à Bezonnes qui se situe entre 360 m et 600 m d’altitude dans la vallée du Dourdou en empruntant de nouveaux chemins récemment ouverts ; 5 coureurs de la même équipe partant en même temps sur 5 parcours de trail différents. Ils étaient près de 300 coureurs ce dimanche matin avec un record sur la participation féminine à s’élancer sur un secteur sauvage qui ne manque pas d’intérêt. Après avoir remercié les bénévoles (40), la municipalité pour le débroussaillage, les partenaires, Nicolas Cantagrel a souligné la bonne tenue de ce rassemblement sportif ; quant à Christian Braley fidèle partenaire de la première heure a exprimé sa reconnaissance et ses félicitations envers Nicolas et Virginie qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour organiser cette compétition dans la bonne humeur et la joie, avec un compliment particulier à Paul Treille forgeron local qui a conçu les trophées en fer forgé destinés au plus performants de cette course à pied. À l’issue de cette performance, le cochon grillé à la broche et la truffade ont régalé l’ensemble ses participants. Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.