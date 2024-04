Onet-le-Château. Les coureurs à l’assaut de l’Ekiptrail

Répartis en 4 équipes de 5 coureurs, les Touroulis se sont élancés sur les différents parcours de l’Ekiptrail de Rodelle.

Participer à cette épreuve à laquelle ils ne s’étaient pas rendus depuis plusieurs éditions a été l’occasion pour une vingtaine d’entre eux de courir en équipe et de profiter du beau dénivelé local avec quelques passages techniques.

Une nouvelle fois, le groupe a partagé un beau moment sportif, clôturé par un copieux repas aux saveurs locales, dans une ambiance fort sympathique.

Les Touroulis préparent leur sortie annuelle qui aura lieu au mois de juin. Cette année, le bureau leur fera découvrir les monts, rivières et lacs du Lévezou et parcourir en relais (marche, course ou VTT), pas moins d’une centaine de kilomètres sur le week-end !