Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Encore une magnifique édition du trail de la Trans-Aubrac

Samedi, la cité marmotte a accueilli l’arrivée du trail de la Trans-Aubrac, une manifestation sportive ultra-trail de niveau national organisée par Action 12, sur le territoire aveyronnais. Cet événement devenu mythique, s’est déroulé sous un temps clément et ensoleillé, a entraîné les participants dans un périple au travers de la vallée de l’Aveyron, du Lot et du plateau de l’Aubrac, sur le parc régional des Grands Causses et celui de l’Aubrac.

Ce trail, propose plusieurs épreuves sur cette 17e édition. Plus de 3 000 coureurs ont participé à diverses épreuves : au départ de Bertholène : l’Ultra Trans-Aubrac : 106,5 km (493 coureurs) et la Trans-Aubrac en relais par 4 : 106,5 km (257 équipes). Au départ à 10h de Laguiole, le Trail du Mazuc : 72,2 km (404 coureurs) et le Trail du Capuchadou : 52,6 km (762 coureurs). Au départ de Saint-Geniez-d’Olt, place du général De Gaulle, le Trail d’Olt et d’Aubrac : 13km (324 coureurs). Toute la journée le territoire fourmillait de monde, à l’arrivée au gymnase de la Falque, les coureurs étaient ovationnés par leurs supporters. Une belle ambiance ! À la tribune les vainqueurs étaient félicités par les élus : le président de la communauté des communes des causses à l’Aubrac, les maires de Bertholène, Laguiole et Saint-Geniez-d’Olt et d’Aubrac.

Bravo à tous les traileurs pour ce beau moment sportif et merci aux organisateurs et à tous les bénévoles qui ont offert ce magnifique moment sportif et qui sont toujours aussi motivés par une passion indéfectible pour la nature, le trail, ou la volonté de promouvoir leur territoire.