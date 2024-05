VIDEO. Une autre façon de tutoyer les sommets : l'Aveyronnais Oscar Cransac-Chayrigues, vice-champion de France U18 de course de montagne

Le licencié au Stade Rodez athlétisme fera partie de l'équipe de France pour lea coupe du monde le 22 juin en Italie.

Le 28 avril, à Briançon-Serre-Chevalier, dans les Hautes-Alpes, sur un parcours de 6,500 km et un dénivelé de 320 m, Oscar Cransac-Chayrigues est devenu vice-champion de France de course en montagne.

Ils étaient 88 coureurs au départ, venant de toute la France, par une pluie permanente et quelques flocons de neige, à se disputer ce titre très convoité.

Au premier sommet, au pied des fortifications de Vauban, ils étaient quatre coureurs en tête et Oscar passait en seconde position. La différence se faisait au 4e km où Oscar se détachait par rapport aux 3e et 4e remportant la médaille d’argent, derrière Émilien Simonneau (Clermont Auvergne Athlétisme). Cette très belle performance fait suite à la 4e place obtenue l’an dernier, en Championnat de France de course en montagne et honorée d’une première cape en Équipe de France.

Les quatre premiers de cette course cette année vont revêtir le maillot de l’Équipe de France pour la coupe du monde cadet (ouU18) de course en montagne qui se déroulera le 22 juin à Montaña Palentina en Espagne.

Félicitations à Oscar, coaché par Benoît Dunet (du Stade Rodez Athlétisme, qui n'hésite pas à courir derrière son "poulet"), Simon Fischer et son équipe (Brooks Trail Project) et force à lui pour la coupe du monde 2024.

La course en montagne, qu'est-ce que c'est ?

La course en montagne est une discipline sportive de course à pied en pleine nature reconnue par la Fédération française d'athlétisme, généralement en moyenne montagne, ou sur route, avec un dénivelé important à gravir.