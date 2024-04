Bozouls. Les pompiers répondent également présent sur le plan sportif

Que ce soit en opération de secours à la personne, de préservation des biens ou d’interventions diverses, les sapeurs-pompiers bozoulais ont su et continuent de répondre présents au quotidien. Pour y parvenir, les interventions demandent une bonne condition physique. Une condition que chacun cultive principalement à travers la course à pied.

Pour s’illustrer, de nombreuses manifestations pédestres ont eu lieu au cours de cet hiver parmi lesquelles bon nombre des pompiers de la commune y ont participé.

Tout d’abord, un premier cross départemental qui s’est déroulé chez les voisins espalionnais où les sportifs bozoulais ont fait bien plus que de répondre seulement présents en se démarquant par des distinctions individuelles (Bastien Burguière et Céline Laurens titrés respectivement en séniors et master 1, Anthony Redon et Sébastien Batut grimpent sur la troisième marche en Master 1 et 2) mais aussi par équipe (meilleure participation, second meilleur ratio du jour toutes casernes confondues).

S’en est suivie la participation au cross régional au sein de l’hippodrome de Montauban (Tarn-et-Garonne) où Céline, Sabine, Anthony, Bastien, Augustin, Sébastien et Alexis ont su représenter fièrement et efficacement les couleurs du département de par leurs participations (centre de secours le plus représenté du département) et un titre régional par équipe dans la catégorie reine remportée par Bastien et Alexis.

Mais les vaillants pompiers ne se sont pas arrêtés en si bon chemin puisqu’on a eu le plaisir et la fierté de les retrouver aux Championnats de France de Cross à Laval (Mayenne) sur un tracé plaisant mais très exigeant ! Un grand bravo à Anthony, Sébastien et Bastien d’avoir courageusement porté haut les couleurs du département et de la cité.