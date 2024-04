Bozouls. La commune à l’heure de l’Afrique ce week-end

Les 4 et 5 mai, l’association Afrik’a Bozouls propose à la salle des fêtes "Cardabelle" un programme de musiques, de démonstration et de danse africaines. Le samedi de 10 h 10 à 12 h 10 percussions/doums avec Madou et Dramane ; de 14 h à 17 h danse sous le thème Saly Danse. A 19 heures démonstration de cours d’Afrik’a Bozouls complété d’une animation avec N’Zassa Fare.

21 heures Concert. Africain avec MadouDiakite. Entrée 5 € participation libre pour les moins de 10 ans. Sur place buvette et poulet Yassa préparé par côté des iles de chez Antoine (8 € l’assiette). Dimanche 5 mai au dojo de 11 h à 11 h 30 initiation danse enfants / adultes avec Kady Coulibaly de 14 h à 16 heures danse avec Kady Coulibaly. Information et inscription au 06 33 83 28 45.

Tarif pour les cours de danse 1 h 30 : 20 € ; 3 h : 30 €. 4 h 40€.