Bozouls. La biodiversité au programme du conseil municipal des enfants

Le conseil municipal des enfants s’est déroulé, samedi dernier, à Barriac, sur le thème de la biodiversité. En début de séance, en présence de Nathalie Hilaire du Smictom, il a été présenté l’affiche sur le compostage qui a été établie à partir des différents brouillons des enfants qui sont satisfaits du rendu. La communication auprès des Bozoulais sur les biodéchets et l’intérêt du compostage débutera en juin.

Biodiversité

Aimé Boulet (apiculteur bénévole référent de la commune) a présenté le "totem" qu’il a fabriqué en donnant les explications sur les insectes susceptibles de s’y réfugier. Il a également montré un "dorlotoir à abeilles" (petite cabane en bois destinée aux abeilles solitaires).

Ensuite, un film sur la faune et la flore, tourné sur l’Aubrac, a été projet, accompagné des explications d’Yves Angoy (ancien enseignant passionné de nature) qui a permis de découvrir des insectes grandeur nature qu’il a ramenés de ses voyages. Entre deux averses les enfants se sont dirigés à l’entrée du village, proche de la mare, où Aimé a positionné son "totem" à insectes ainsi que le "dorlotoir à abeilles". Le terrain étant trop mouillé, il n’était pas possible de planter comme prévu le pommier et le prunier ; les employés communaux le feront dans les jours qui viennent.

Sur le trajet, Yves Angoy a donné diverses informations concernant les plantes, les fleurs ; il a également détaillé le chant de certains oiseaux en sensibilisant au fait qu’il est important de faire en sorte de préserver cette biodiversité en protégeant les écosystèmes. Le fait donc lors de ces séances d’inciter au compostage, de planter des arbres, d’installer des refuges pour les insectes va tout à fait dans ce sens.

Remerciements réitérés aux intervenants bénévoles qui répondent toujours présents !

Pour conclure un verre de l’amitié a été offert en présence des parents présents afin de partager cette rencontre conviviale. La date du prochain conseil est fixée au samedi 8 juin au matin ; lles membres de l’association "Une plume pour L.A.M." seront présents.