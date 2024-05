Bozouls. Succès retentissant pour Danse corps au concours "TempsDanse" 2024

Samedi dernier, s’est tenue la huitième édition du concours chorégraphique TempsDanse : un événement qui a brillamment mis en lumière le talent des écoles de danse de la région Occitanie. Ce concours, réputé pour son approche unique de la notation, privilégie l’interprétation, l’argumentation et la cohérence chorégraphique.

Cette année, les danseurs de Danse corps de la commune ont excellé, remportant plusieurs prix prestigieux. En catégorie solo, Camille, Ambre et Luana ont décroché un admirable second prix, tandis qu’Émilien s’est distingué par un premier prix. Le duo "Bugg" d’Élia et Mathéo a reçu un premier prix avec la meilleure note de la catégorie. Un moment fort pour le club Danse Corps fut la performance du groupe Libérationdes cours de jazz avancé, qui a remporté le premier prix et les félicitations du jury. Leur chorégraphie, créée par Léonie Bonnefé, a été saluée pour son interprétation. Récemment, ces mêmes danseurs avaient également enchanté le public lors des 17es Rencontres Chorégraphiques départementales à Onet-le-Château, offrant une prestation poétique sur la musique d’Andréas Touzé (Lombre).

Ce nouveau succès au concours chorégraphique de TempsDanse n’est que la continuation d’un parcours artistique remarquable pour Danse Corps, qui continue de prouver que l’art de la danse est aussi une affaire de cœur et d’âme.

Félicitations à tous les participants et en particulier à l’équipe de Danse corps pour ces performances exceptionnelles et inspirantes et qui porte haut les couleurs de Bozouls.