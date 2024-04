Bozouls. Rencontre et dédicace à la galerie

Après le vernissage de l’exposition de peinture des deux artistes parisiens Sophie Cordey et Michel Galvin qui démarrait en ce mois d’avril la saison culturelle de La Galerie de Bozouls, c’est une rencontre littéraire avec la romancière Sylvie Gracia qui était proposée le vendredi 19 avril. Répondant à l’invitation de l’épicerie du trou, cette Aveyronnaise d’origine, éditrice aux Éditions de l’Iconoclaste, est venue présenter son dernier roman, "Nous n’étions pas des tendres".

L’histoire des dernières vacances d’un père âgé et de sa fille dans leur maison de vacances sur les bords du lac de Pont-de-Salars.

L’autrice, agréablement surprise par le public venu nombreux, a pris le temps d’expliquer son parcours auprès des livres, tant en sa qualité d’éditrice (plus de 500 publiés à ce jour), qu’en qualité de romancière.

Dans ce livre-ci, sa volonté est de parler avec pudeur et sincérité de la vieillesse d’un parent, des rôles qui se trouvent reconsidérés au sein de la famille. Il est également question du parcours d’une femme, du sens qu’elle souhaite donner à sa vie une fois divorcée, et les enfants devenus grands…

Ce retour sur sa terre natale aveyronnaise est propice aux rencontres et à la réflexion et les lecteurs y trouveront également de très belles descriptions des paysages du Lévezou, des clins d’œil à la culture occitane en même temps que de l’émotion comme l’a fait entendre la voix d’Alain Ténières qui agrémentait la rencontre de passages du roman lus à voix haute.

Sylvie Gracia a longuement travaillé son texte pour "qu’il coule de source" et que chacun puisse y retrouver des éléments de sa propre histoire et être touché par ce récit écrit dans une langue claire et précise.

La présentation s’est conclue par une chaleureuse séance de dédicace, moment toujours très apprécié des lecteurs qui pourront retrouver l’autrice cet été au festival "La brebis qui lit" à Montredon.