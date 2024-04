Decazeville. Un témoignage bouleversant sur le drame de l’inceste

L’association L’S-en-Ciel, en partenariat avec la librairie La Mine à feuilles, a accueilli l’autrice Élisabeth Massot, pour son livre "Heureusement, j‘aime la vie". Plus d’une quinzaine de personnes étaient présentes pour assister à cette conférence émouvante et prenante. Elisabeth a expliqué, face à un public attentif, les mécanismes de l’emprise, de l’isolement et de l’inceste. Ensuite, elle a évoqué, à travers son expérience personnelle, les mécanismes de la mémoire traumatique – de la nécessité du cerveau de parquer les événements les plus violents pour protéger une psyché en construction – de la violence de ces remontées et, enfin, de tout le support des proches et des thérapeutes, indispensable pour espérer survivre à ce tsunami émotionnel.

Et l’espoir de se reconstruire, pour enfin arriver à une vie épanouie et équilibrée. Le public a manifesté un vif intérêt pour cette présentation, de nombreuses questions furent posées, suivies de débats passionnants. "Nous invitons les personnes intéressées à lire cet ouvrage bouleversant, mais ô combien nécessaire", rapporte Liliane Kalifa, présidente de l’S-en-Ciel. La Mine à Feuille proposera une rencontre agri-culturelle mardi 30 avril, à partir de 17 heures, avec marché de producteurs et animation musicale.