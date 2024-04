Aveyron : qui a vu ce week-end dans ce "salon" le concert d'AC/DC devant 3 000 personnes ?

Ce week-end, le Salon des maquettes d'Onet-le-Château a retrouvé son public et ses passionnés... voire des passionnés de rock.

Lorsqu’on est passionné et que l’on fait vit et partage sa passion dans le cadre d’une association, le Maquet’club castonétois en l’occurrence, on imagine sans l’ombre d’un doute, qu’un salon éponyme réunissant la grande famille des maquettistes serait fédérateur. Il le fut, mais pas assez du goût des organisateurs, même s’ils tirent et Jean-Yves Sabourin en premier, un bilan très positif de ce Salon, qui signait son grand retour.

Highway to hell... au 1//87e !

Un coup de cœur n’est jamais très objectif, mais vu le nombre de visiteurs qui se sont attardés sur le stand de Jean-Pierre Seran et qui ont posé des tas de questions, on n’est pas loin de l’atteindre pour cette pièce unique qui n’est autre que la reproduction au 1/87e du mythique concert d’AC/DC au Parc des Princes en 2010. Ce qui est exceptionnel, ce sont les quelque 3 000 spectateurs dans différentes postures et l’orchestre en train de jouer dans un décor plus vrai que nature, mais des figurines qui font toutes 18 mm ! Une prouesse de quelque 700 heures de travail, de patience et de rigueur… Que vous pourrez peut-être revoir très bientôt, car il se murmure que ce serait le thème du feu d’artifice de la fête des 4C. Cela reste à confirmer, mais si c’était le cas, Jean-Pierre Seran se ferait un plaisir de revenir à Onet… avec sa maquette !



Tableaux de maîtres en 3D, pigeonniers et ferry-boat

Au hasard des allées, on a pu aussi admirer les sublimes reproductions de Manet ou de Renoir en 3D, les pigeonniers, les avions et voitures, le village aux quatre saisons… Le magnifique "ferry occitan" qui faisait la traversée Sète-Maroc : 4 ans de travail pour un bijou de 2,38 m réalisé par Patrick Gosselin de Saint-Flour ou encore l’impressionnant stand "Le petit matos" dédié aux outils indispensables pour les maquettes et à leur échelle, pouvant vraiment rivaliser avec des outils de microchirurgie, la liste n’est pas exhaustive puisqu’il y avait 63 exposants !