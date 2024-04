Luc-la-Primaube. Yves Gantou était en séance de dédicaces à la Maison de la Presse

Yves Gantou, Aveyronnais né à Millau, titulaire d’une maîtrise d’histoire, diplômé de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, a dédicacé dimanche dernier son dernier livre intitulé "Villes et villages en Aveyron, Rodez, le Pays ruthénois et le Pays d’Olt", préfacé par Christian Teyssèdre, chez Christian Bouloc à la Maison de la Presse à La Primaube. Dans ce livre, il recense le patrimoine culturel particulièrement riche dans notre département et guide le lecteur pour découvrir sa beauté et son charme.

Vestiges médiévaux

De nombreux villages ont entretenu des vestiges d’anciennes enceintes fortifiées, un château ou une tour. Certains, situés en bordure de rivières semblent sortis tout droit du Moyen Âge, avec des ruelles étroites, des maisons à colombages, à arcades, turriculées ou en encorbellement et de belles églises romanes ou gothiques, des places anciennes… Ce livre contient quelques pages sur Luc-la-Primaube (église St-Maurice de Luc, château de Planèzes…).

Les personnes qui n’auraient pu participer à cette matinée de dédicace peuvent se procurer ce livre à la Maison de la Presse. Yves Gantou est l’auteur de deux livres précédents sur l’Aveyron, édités par "Toute Latitude" : "À la recherche de l’identité de l’Aveyron" sorti en octobre 2021 et "Le temps des ambitions de l’Aveyron" sorti en octobre 2022.