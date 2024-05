Luc-la-Primaube. Des danseuses en herbe au gala

Marina Heyraud, passionnée par le flamenco, partage son expérience auprès des enfants ! Elle anime un atelier éveil qui s’adresse aux enfants de 4 à 6 ans, à la salle de gym de Luc. La danse flamenco permet aux enfants de découvrir cette danse au rythme et de la langue espagnole : percussions corporelles, travail sur la rythmique, mouvement des mains, des bras et des pieds… L’utilisation du cajon et des castagnettes, ainsi que les jupes longues pour les filles permettent de jouer avec les rythmes "olé", de voyager et de danser en se faisant plaisir ! Les danseuses en herbe participeront au gala de flamenco de fin d’année "A bailar" proposé par l’association La Marinomorence qui aura lieu samedi 15 juin à 21 heures à La Baleine à Onet-le-Château. 10 €/5 €, tarif réduit/gratuit – 5 ans. 06 20 56 60 59.