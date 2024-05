Decazeville. Un label de qualité renouvelé à l’office du tourisme

L’équipe de l’office de tourisme et du thermalisme de Decazeville communauté a obtenu le renouvellement de la marque "Qualité Tourisme".

Une distinction qui est un signe évident d’un engagement professionnel et de qualité pour satisfaire au mieux les attentes et demandes de la clientèle. Outre ses relations avec les hébergeurs, l’équipe met en place diverses animations, visites et circuits, initie ou participe à des jeux tel que le quiz, élabore et propose plusieurs documents et brochures, gère la billetterie de certains événements, montrant au grand jour son efficacité, sa fiabilité, tout en restant parfaitement accessible, explicite et courtois.