Luc-la-Primaube. Les donneurs de sang se sont mobilisés

Les donneurs de sang luco-primaubois se sont massivement mobilisés à l’occasion de la dernière collecte. Ils ont fait un geste essentiel et généreux, un cadeau qui sauve des vies. Les donneurs luco-primaubois se sont une nouvelle fois mobilisés avec 89 poches prélevées dont quatre nouveaux donneurs afin de répondre aux besoins des malades qui restent permanents et importants.

Accueillis par l’agent d’accueil Alain, le pré-accueil étant assuré par les membres de l’association ruthénoise pour le don du sang bénévole Daniel et Liliane Féral, Simone Barrau, Jean Raynal et Élisabeth de Rivoire, les donneurs étaient ensuite invités à consulter les EPDI Marie Loridan et Cécile Chaine. Les infirmières Lætitia, Caroline, Océane et Camille effectuaient les prises de sang. Les donneurs finissaient leur parcours par une collation proposée par Yvon pour reprendre des forces. La prochaine collecte est prévue mardi 16 juillet, de 13 heures à 18 h 30, à l’espace Saint-Exupéry de La Primaube.

Si vous n’avez pu participer à cette collecte, l’EFS vous propose de vous rendre sur le site de Rodez, au centre hospitalier de Bourran, avenue de l’Hôpital, le lundi (11 h 30-13 h 30 et 14 h 30-19 heures) ou le vendredi (9 heures-13 h 30 et 14 h 30-17 heures). Contourner complètement l’hôpital par la droite. Appeler le 0 800 972 100 ou réservez votre créneau sur

www.resadon.fr