Decazeville. Le vide-greniers des parents d’élèves de l’école Jean-Moulin réussi

De nombreux exposants s’étaient inscrits pour le vide-greniers dans la salle du Laminoir de Decazeville, et ils sont tous venus.

Des bibelots, des jouets, du petit électroménager, des curiosités de collection, et des vêtements composaient le gros des offres. Des livres, BD et disques ont fait le bonheur des nostalgiques des 50’s au 80’s, alors qu’un stand de vente de colis perdus a fait un bœuf. On y a déniché, parmi camelotes et objets usuels une paire de chaussures Gucci avec sa facture de 1 000 €, pour une mise de 30 € le kilo de colis.

Sandwiches maison, gâteaux, crêpes et bonbons ont ragaillardi les exposants sans oublier les boissons fraîches et du café servis à la buvette par les bénévoles de l’association des parents d’élèves de l’école Jean-Moulin, maternelle de Decazeville. La journée avait commencé par l’installation des vendeurs à 6 heures le dimanche matin, pour s’achever par le départ des camelots d’un jour à 17 h 30, et le rangement de la salle. Une journée sous le signe de la bonne humeur, de l’écologie par le recyclage des objets du quotidien et de la chine pour les collectionneurs.