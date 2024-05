Villefranche-de-Rouergue. Visite au musée Soulages de l’exposition consacrée à Pierrette Bloch

L’Atelier Blanc propose dans le cadre du projet "Allons-y par 4 chemins" soutenu par le contrat de ville, une visite au musée Soulages de l’exposition "Discrete Series. L’amie peintre", consacrée à Pierrette Bloch (1928-2017) peintre et sculptrice, en compagnie de l’artiste Olga Theuriet, mercredi 15 mai. Olga Theuriet est en résidence de création au Moulin des arts de Saint-Rémy, et propose d’accompagner les habitants de la Bastide pour découvrir cette artiste qui élabora toute

sa vie un art pétri de subtilité et qui l’a beaucoup inspirée dans sa propre démarche de création. Nous partirons ensemble en bus de ligne depuis la gare de Villefranche-de-Rouergue. Rendez-vous à 8 h 45 au plus tard devant la gare. Retour vers 13 h 40. C’est gratuit, visite et transport, sur inscription par retour de mail.

Au plaisir de vous accueillir et de partager ce moment de rencontre et de découverte avec vous.