Luc-la-Primaube. L’association "à tous scrap, scrappons" fait la promotion du… scrapbooking !

Les copines de l’association "A tous scrap… scrappons" présidée par Brigitte Blanc, sont toujours heureuses de se retrouver autour de leur passion qu’est le scrabooking.

Elles se retrouvent deux fois par mois en soirée et une journée un samedi par mois. Le scrapbooking, c’est l’art de mettre des photos en valeur dans un décor, par une présentation plus originale qu’un simple album photo. Les scrapeuses de Luc-la-Primaube s’y entendent à merveille et les idées sont foison. Ciseaux, cutter, crayons, adhésifs, papier, peintures, règles, encre, pochoirs, feuilles de différentes couleurs, tampons… composent le matériel indispensable pour les scrapeuses. Dans le scrapbooking, tout est à base de carton ou de papier. On plie, on coupe. Le choix de la couleur est très important. Chacune a son projet. Dernièrement, dans le cadre d’un atelier ouvert à tous dans le cadre du Téléthon, chacune a réalisé un magnifique mini-album photo très plaisant à offrir et prêt à recevoir des photos et des commentaires, l’histoire de la famille…

Le scrapbooking est à la fois un loisir créatif, une forme d’art décoratif qui se pratique dans une ambiance très conviviale. Les adhérentes se retrouvent salle Trégou à l’espace animation de Luc.

Prochain rendez-vous le vendredi 17 mai pour la nuit du scrapbooking. Une nuit festive pour se détendre les neurones scrapp et se faire du bien au mental.

Des scrapeuses qui auparavant se partageront de bons petits plats afin de prendre des forces pour toute la nuit.