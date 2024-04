Bozouls. Le spationaute Jean-François Clairvoy en visite dans la cité

Dimanche dernier, le maire Jean-Luc Calmelly a eu le plaisir et l’honneur d’accueillir en mairie le spationaute Jean-François Clervoy et Octave de Gaulle, designer de l’espace, ainsi qu’Irina Dyachuk, directrice du musée national de la Cosmonautique d’Ukraine. Tous trois ont découvert Bozouls, sur les traces d’Adolphe Boisse. Ils étaient présents en Aveyron dans le cadre de la mise en place du projet scientifique et culturel du Musée du Scaphandre d’Espalion.

Ils étaient accompagnés par Muriel Peissik, chargée de l’élaboration du projet. Selon leur souhait, avant de découvrir le canyon en randonnée, ils ont visité Terra Memoria. Le centre d’interprétation qui est entre-autre consacré à Adolphe Boisse, le géologue bozoulais qui fut directeur des Mines de Carmaux de 1836 à 1858 et dont l’œuvre magistrale est "L’esquisse géologique de l’Aveyron".

Rappelons que Jean-François Clervoy est un ingénieur français et spationaute à l’Agence spatiale européenne (Esa). Après son troisième vol, il devient responsable de l’intégration des interfaces de contrôle de tous les systèmes de la station spatiale internationale. Jean-François Clervoy a volé deux fois à bord de la navette spatiale Atlantis puis une troisième fois à bord de Discovery et totalise 675 heures dans l’espace. De 2001 à 2008, il est nommé astronaute de marque du projet ESA de ravitailleur spatial ATV (Automated Transfer Vehicle) aux Mureaux. En août 1992, il est détaché par l’Esa auprès du bureau des astronautes du Johnson Space Centre de la Nasa à Houston aux États-Unis, afin d’obtenir sa qualification de spécialiste de mission pour la Navette spatiale. De 2006 à 2011, J.-F. Clervoy est aussi le Président-Directeur Général de Novespace, la filiale du Cnes (Centre National d’Études Spatiales) chargée des vols paraboliques sur l’A310 Zero-G basé à Bordeaux-Mérignac.

En tout état de cause, ce fut une rencontre pleine d’enthousiasme et intéressante.