Rodelle. au menu

La municipalité de la commune de Rodelle a organisé trois réunions publiques sur l’ensemble de son territoire à Saint-Julien, à Rodelle, puis mardi dernier à Bezonnes. Une occasion pour le maire et son conseil municipal de présenter la commune avec les différents aménagements et ce qui reste à faire.

Le dernier recensement de la population fait état de 1 139 habitants, 633 logements dont 484 résidences principales, 82 secondaires et 65 logements vacants. L’évolution du nombre de logements entre 2018 et 2024 est de 16,7 %. Le nombre de permis de construire est en moyenne de 15 permis/an avec une pointe de 35 en 2021. 55 % de la population se situe sur le secteur de Bezonnes-Dalmayrac.

Le maire, Jean-Michel Lalle, a présenté l’extension du groupe solaire qui accueille à ce jour 87 élèves. Il comprend une salle complémentaire avec bureau et surtout une salle de restauration qui désormais, libère la salle de la maison du Causse pour les associations.

Est venu ensuite l’aménagement de la plaine de L’Aubarède à Bezonnes avec un city-park et la création de deux pistes en boucle (une petite à l’intérieure d’une plus grande) constituée de bosses et de virages relevés qui peut être utilisée pour les vélos qui devient un lieu de rencontre pour les enfants et parents ; un investissement de près de 300 000 €.

Pour 2024, ce sera la création d’une station d’épuration sur une parcelle communale pour l’assainissement du village de Saint-Julien-de-Rodelle. Un projet supporté par la communauté de communes. La création du réseau pluvial sera à la charge de la commune, ainsi que le raccordement de la salle des fêtes de Saint-Julien à la future station d’épuration. L’agrandissement du cimetière de Fijaguet et la création d’un espace de stationnement près de la salle communale, du cimetière et de l’église. Il est prévu également la réfection de la voirie intercommunale du village de Fijaguet jusqu’à la commune de Muret-le-Château. L’éclairage du terrain de quilles de St-Julien et du stade de Laubarède à Bezonnes est acté pour 2024.

À l’issue de la réunion quelques questions ont été posées comme la vitesse excessive dans le village de Lagnac ; l’aménagement de la salle de Bezonnes pour les séances de yoga ainsi que le chauffage trop bruyant. Le parking près du pump-track. L’adressage qui n’est pas toujours effectué.

Le rassemblement s’est clôturé par le verre de l’amitié au cours duquel les discussions se sont poursuivies.